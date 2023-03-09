Російські агресори в ніч на четвер атакували три ТЕС ДТЕК

Унаслідок обстрілу російських загарбників 9 березня постраждали три теплоелектростанції ДТЕК "Енерго", повідомив енергохолдинг ДТЕК.

"Унаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно приступили до ліквідації наслідків", - ідеться в його повідомленні в телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Там уточнили, що з вересня минулого року ТЕС ДТЕК атакували вже 29 разів, через це 3 енергетики загинули, 28 були поранені.