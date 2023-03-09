США запровадили санкції проти низки компаній і чиновників Ірану за порушення прав жінок

Міністерство фінансів США в середу запровадило санкції щодо низки чиновників і організацій Ірану за порушення прав жінок.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції проти кількох посадовців та організацій іранського режиму, зокрема двох високопосадовців тюремної системи Ірану, які були відповідальними за серйозні порушення прав людини щодо жінок і дівчаток", - ідеться в повідомленні відомства.

Уточнюється, що Мінфін вжив заходів проти вищого командувача іранської армії та високопоставленого лідера Корпусу вартових ісламської революції (КСІР), а також іранського чиновника, який "відігравав центральну роль у зусиллях режиму з блокування доступу в Інтернет".

Крім того, під санкції потрапили три іранські компанії та їхні керівники за те, що вони сприяли "жорстоким репресіям іранських правоохоронних органів щодо мирних демонстрантів, включно з багатьма жінками і дівчатами".

"Це десятий раунд санкцій OFAC, спрямованих проти іранського режиму через його репресії проти мирних демонстрантів і позбавлення іранського народу доступу до глобального Інтернету від початку загальнонаціональних протестів у вересні 2022 року", - наголошується в повідомленні відомства.