Попередньо ЗС противника майже використали весь запас артилерійських боєприпасів розміщених на складах центральної частини Росії

За попередньою інформацією збройні сили Росії вже майже використали весь запас артилерійських боєприпасів, розміщених на складах центральної частини РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Наразі спостерігається переміщення на територію тимчасово окупованої частини України боєприпасів вже зі складів розміщених в інших регіонах росії. Це суттєво збільшує терміни доставки. Також спостерігається незадовільний стан і якість нових партій боєприпасів у зв’язку з неналежним зберіганням та порушенням правил та норм обслуговування. Майже 50% з них мають видимі ознаки пошкодження іржею", - йдеться у зведенні, опублікованому в четвер уранці.

Зазначається, що "в умовах інтенсивного ведення бойових дій і наявного незадовільного стану боєприпасів слід очікувати їхнього дефіциту в артилерійських підрозділах армії протягом найближчих 2-3 місяців".

За добу авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів і удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Ракетники та артилеристи вразили 2 райони зосередження особового складу та завдали вогневого ураження по командному пункту одного з підрозділів армії РФ.