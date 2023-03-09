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00:01 09.03.2023

Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з Джейком Салліваном та генералом Міллі

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Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з Джейком Салліваном та генералом Міллі

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі, повідомляє прес-служба Голови Української держави.

" Андрій Єрмак і Валерій Залужний розповіли про оперативну ситуацію на фронті та можливі дії противника. Окремо сторони зупинилися на обороні Бахмута й заходах, які вживаються для забезпечення стійкості позицій українських сил на Донецькому напрямку", - сказано в повідомленні, опублікованому на сайті ВП.

Глава ОП наголосив на важливості у продовженні надання Україні необхідної військової та фінансової підтримки.

Крім цього, Єрмак висловив подяку американському народу, адміністрації Байдена та Конгресу за "надійне стратегічне партнерство й підтримку України в боротьбі за свій суверенітет, деокупацію всіх українських земель та дотримання міжнародного права й Статуту ООН".

 

Теги: #сша #підтримка #розмова

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