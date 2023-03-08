Події

21:02 08.03.2023

Українським бійцем, розстріляним окупантами за слова "Слава Україні", був Олександр Мацієвський

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Українським бійцем, розстріляним окупантами за слова "Слава Україні", був Олександр Мацієвський

Регіональне управління сил ТрО "Північ" ЗСУ вважає, що українським військовослужбовцем, якого було розстріляно російськими окупантами за слова "Слава Україні" та відео страти якого пізніше оприлюднили в соцмережах, є боєць 163 батальйону 119 окремої бригада ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

"6 березня 2023 року у мережі були оприлюднені чергові докази російських воєнних злочинів. Вся Україна побачила страту українського воїна, бійця 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області. Відео героїчної загибелі Олександра Мацієвського за добу стало вірусним і нікого не залишило байдужим", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що 30 грудня 2022 року на околицях Соледара він і ще четверо військовослужбовців під час переміщення прийняли зустрічний бій із переважаючими силами противника.

В управлінні наголошують, що близько 12-ї години візуальний контакт і зв'язок із ними зник. Прорватися до місця їхньої позиції підкріплення не змогло через безперервний мінометний обстріл і щільний вогонь зі стрілецької зброї.

"Ми до кінця не знаємо подробиці того бою. Невідомо, хто і як загинув, невідомо, як Олександр потрапив у полон, свідків, на жаль, не лишилося, всі загиблі або зниклі безвісті", - зазначають в управлінні.

Там додають, що мати Олександра, його син Михайло та військовослужбовці його підрозділу впізнали його на кадрах із відео.

Джерело:

 

Теги: #війна #військовослужбовець #загиблий

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