У Вікіпедії втретє відбудеться "Місяць культурної дипломатії України"

Український інститут разом із Міністерством закордонних справ і ГО "Вікімедіа Україна" втретє проведуть міжнародну інформаційну кампанію "Місяць культурної дипломатії України", повідомляє пресслужба МЗС у середу.

"#UkraineEverywhere - під таким гаслом у березні у Вікіпедії відбуватиметься інформаційна кампанія, спрямована на оновлення та створення нових статей про Україну та українську культуру українською та іншими мовами", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що "Місяць культурної дипломатії України" у Вікіпедії відбудеться втретє. Торік це був один із проєктів Українського інституту, який не зупинився через початок повномасштабного вторгнення.

Тоді міжнародна спільнота об'єдналася: долучилися 253 учасники та учасниці, написавши 3813 нових статей та покращивши 262 наявних у 60 різних мовних розділах Вікіпедії. Зокрема, під час конкурсу були створені статті про Павла Тичину арабською мовою, про Анну Ярославну фінською, картину "Місячна ніч на Дніпрі" китайською, танець "Гопак" перською, про Український авангард німецькою та повість "Тіні забутих предків" французькою.

"Коли я очолив Міністерство закордонних справ України у 2020 році, ми розпочали системну роботу з наповнення Вікіпедії правдивою інформацією про Україну з залученням громадськості. Вже перша кампанія три роки тому мала неабиякий успіх. Нині, в умовах повномасштабної агресії, це завдання стало ще важливішим. Цьогоріч основна тема - культурна та мистецька. Я закликаю всіх охочих долучитися. Кожен з вас може зробити внесок у протистояння російській геноцидній війні, поширюючи правду про українську культуру, мистецтво, ідентичність, які росіяни наразі намагаються знищити", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зазначається, що до проєкту "Місяць культурної дипломатії України" можуть долучитися всі охочі. Інформація про конкурс, список пропонованих статей та умови участі доступні на сайті ucdm.wikimedia.org.ua.