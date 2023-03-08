Окупанти стали частіше виселяти жителів Кремінної з будинків для розміщення контингенту

Різке збільшення випадків виселення місцевих жителів із приватних будинків фіксують в окупованому м. Кремінна Луганської області, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Як зазначається в повідомленні, місцевих жителів виселяють представники місцевої окупаційної адміністрації за підтримки загарбників-військовослужбовців для додаткового розміщення новоприбулих представників збройних сил РФ.

Крім того, повідомляється про різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу серед мобілізованих збройних сил РФ. "Основною причиною невдоволення є збільшення кількості фактів використання в якості штурмовиків тих окупантів, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду. Це призводить до різкого збільшення кількості втрат, а "тиловики" не згодні йти на смерть", - зазначають у Генштабі.