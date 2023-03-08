Тимчасовий захист у ЄС українських біженців можуть продовжити до 2025 року - ЄК

Європейська Комісія (ЄК) оголосила про можливість подальшого продовження до 2025 року директиви ЄС про тимчасовий захист щодо прийому українських біженців.

"Директива про тимчасовий захист виявилася важливим інструментом для забезпечення негайного захисту в ЄС, і вона має залишатися частиною набору інструментів у розпорядженні Європейського Союзу в майбутньому", - ідеться в комюніке ЄК, опублікованому в середу в Брюсселі.

У ньому заявляється, що "Євросоюз готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно". "Захист уже продовжено до березня 2024 року і може бути продовжено до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження в разі потреби", - зазначено в повідомленні ЄК.

У документі наголошується, що директиву було вперше введено в дію 4 березня 2022 року. Відтоді близько 4 млн осіб отримали негайний захист у ЄС, з яких понад 3 млн - у першій половині 2022 року.

"Усі зареєстровані мали право на доступ до ринку праці, освіти, охорони здоров'я та житла", - повідомляють у Брюсселі.