Німеччина передала Україні ще дві установки Gepard

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, що включає дві зенітні самохідні установки Gepard, повідомляється на сайті Федерального уряду Німеччини.

Згідно з оприлюдненими даними, також передано близько 6000 боєприпасів до установок. Загалом їх поставлено вже 34.

Також у рамках допомоги відправлено ще дві патрульні машини для прикордонників (загалом 122) і шість мобільних антенних систем (загалом 30).

Крім цього, готується до передачі (або в процесі передачі): 13 мостоукладачів Beaver (поставлено раніше сім); 500 пістолетів SFP9.