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15:34 08.03.2023

Президент Зеленський і генсек ООН Гутерреш висловилися за продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня

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Президент Зеленський і генсек ООН Гутерреш висловилися за продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловилися за продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня, коли термін попередньої домовленості добігає кінця.

"Продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня критично необхідне для всього світу", - заявив Зеленський на брифінгу в Києві у середу після зустрічі з генсеком ООН.

"Я хотів би відзначити надзвичайну важливість продовження Чорноморської зернової ініціативи", - сказав, зі свого боку, Гутерреш.

За словами Зеленського, "також важливо працювати в рамках нашої гуманітарної ініціативи "Зерно з України". У рамках цієї ініціативи нам вдалося залучити понад 200 млн доларів і відправити 140 тис. тонн українського зерна в Європу, Кенію. Ефіопію, Сомалі. Упевнений, що ми зможемо значно посилити ініціативу. Це дасть ще більше гарантій світової продовольчої безпеки".

Гутерреш зазначив, що Чорноморська зернова ініціатива забезпечила експорт 23 млн тонн зерна. "Завдяки цьому вдалося знизити продовольчі ціни у світі. Індекс продовольчих цін ФАО знизився майже на 20%. Експорт українського, російського зерна і добрив необхідні для глобальної продовольчої безпеки", - сказав він.

Зеленський також подякував Гутеррешу за "чітке засудження російської агресії". "Сподіваюся, що особисте лідерство генерального секретаря допоможе реалізувати нашу резолюцію Генасамблеї ООН про дотримання вимог Статуту ООН. Такий мандат від Генеральної асамблеї ООН фактично вже є", - наголосив він.

"Обговорили, як припинити ядерний шантаж Росії та гарантувати безпеку всіх ядерних станцій. Зокрема, безпеку Запорізької АЕС, яка має перейти під повний український контроль", - сказав президент України.

Зеленський зазначив також, що на часі проблема повернення додому незаконно депортованих українських дітей.

"Я поінформував про нашу роботу зі створення Спецтрибуналу щодо агресії Росії проти України та відповідну резолюцію ООН, яку ми готуємо", - сказав він.

Зі свого боку Гутерреш наголосив, що "позиція ООН абсолютно чітка - російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН і міжнародного права. Суверенітет і територіальна цілісність України мають бути збережені в міжнародно визнаних кордонах. Доки цього не досягнуто, ми працюватимемо над полегшенням страждань людей в Україні".

Він також назвав "дуже важливою" інвентаризацію зони навколо Запорізької АЕС.

Теги: #зерно #оон #гуттеріш #зеленський

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