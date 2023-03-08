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15:32 08.03.2023

Генсек НАТО: Ми не можемо виключати, що Бахмут може впасти найближчими днями

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Генсек НАТО: Ми не можемо виключати, що Бахмут може впасти найближчими днями

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає можливого взяття найближчими днями російськими окупантами Бахмута, де останніми місяцями відбуваються запеклі бої.

"Протягом останніх тижнів, місяців, ми бачимо запеклі бої в Бахмуті та біля нього. Ми бачимо, що Росія кидає більше військ, більше сил, і те, чого Росії не вистачає в якості, вони намагаються компенсувати кількістю", - сказав Столтенберг після прибуття на неформальну зустріч міністрів оборони в Стокгольмі.

Він зазначив, що РФ зазнає великих втрат у районі Бахмута.

"Але водночас ми не можемо виключати, що Бахмут може зрештою впасти найближчими днями", - заявив генсек.

Однак він наголосив, що "це не обов'язково відображатиме якийсь поворотний момент війни".

"Це просто свідчить про те, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми маємо продовжувати надавати підтримку Україні", - сказав він.

Теги: #нато #столтенберг #бахмут

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