Танки Leopard-2 доставлять в Україну вже в березні - міністр оборони Німеччини

Основні бойові танки Leopard-2 від Німеччини та Португалії поставлять українським Збройним силам уже до кінця березня, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу в Стокгольмі, де відбувається зустріч міністрів оборони країн Європейського Союзу.

"Я можу сказати вам, я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальські танки можуть бути відправлені в Україну цього місяця", - заявив Пісторіус, повідомляє агентство RND.

Він уточнив, що танки прибудуть уже з підготовленими екіпажами, що дасть їм змогу відразу вирушити в зону бойових дій.