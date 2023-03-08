Події

13:27 08.03.2023

Танки Leopard-2 доставлять в Україну вже в березні - міністр оборони Німеччини

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Танки Leopard-2 доставлять в Україну вже в березні - міністр оборони Німеччини

Основні бойові танки Leopard-2 від Німеччини та Португалії поставлять українським Збройним силам уже до кінця березня, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу в Стокгольмі, де відбувається зустріч міністрів оборони країн Європейського Союзу.

"Я можу сказати вам, я щойно дізнався, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 і три португальські танки можуть бути відправлені в Україну цього місяця", - заявив Пісторіус, повідомляє агентство RND.

Він уточнив, що танки прибудуть уже з підготовленими екіпажами, що дасть їм змогу відразу вирушити в зону бойових дій.

Теги: #україна #leopard_2

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