МВС Грузії повідомило про затримання 66 осіб під час акції протесту в Тбілісі

МВС Грузії повідомило про затримання 66 опозиціонерів, які брали участь в акції протесту на площі біля парламенту в Тбілісі.

У повідомленні зазначено, що постраждали до 50 співробітників поліції.

Наголошується, що поліція була змушена застосувати пропорційну силу після того, як у будівлю парламенту були кинуті "коктейлі Молотова" і розбиті шибки у вікнах.

"Унаслідок протиправних дій учасників акції постраждали майже 50 поліцейських, декільком із яких у медзакладах надано хірургічну допомогу. Постраждали й мирні громадяни", - йдеться в повідомленні МВС Грузії.

У вівторок після ухвалення парламентом у першому читанні закону про іноземних агентів лідери опозиції закликали своїх прихильників на акцію, під час якої сталися сутички з поліцією. "Сьогодні проти мирної акції було застосовано спецназом і поліцією непропорційну силу. Затримано дуже багато учасників акції, серед них лідер опозиційної партії "Гірчі" Зураб Джапарідзе", - заявив журналістам лідер опозиційної партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе.

Грузинська опозиція анонсувала нову акцію протесту в середу в другій половині дня на площі перед будівлею парламенту в Тбілісі.