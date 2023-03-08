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09:36 08.03.2023

Якщо Росія візьме Бахмут, це відкриє дорогу для захоплення інших міст на сході України - Зеленський

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Якщо Росія візьме Бахмут, це відкриє дорогу для захоплення інших міст на сході України - Зеленський

У російських військ буде "відкрита дорога" для захоплення ключових міст на сході України, якщо вони візьмуть під свій контроль Бахмут, попередив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN, захищаючи своє рішення залишити українські сили в обложеному місті.

"Це тактика для нас", - сказав Зеленський, наполягаючи на тому, що київське військове керівництво єдине в продовженні оборони міста після того, як декілька тижнів російських атак поставили його на порозі падіння перед військами Москви.

"Ми розуміємо, що після Бахмуту вони могли піти далі. Вони могли б піти до Краматорська, вони могли б піти до Слов'янська, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмуту до інших міст України на донецькому напрямку", - сказав він Вольфу Блітцеру з CNN в ексклюзивному інтерв'ю з Києва.

Телеканал зазначає, що "тижневий штурм загонів найманців Вагнера, який останніми днями набрав обертів, змусив тисячі людей залишити місто і зруйнував його інфраструктуру. Але українські війська також організували наполегливу оборону цього району, стримуючи просування Росії".

Зеленський сказав, що його мотивація зберегти місто "відрізняється" від цілей Росії. "Ми розуміємо, чого Росія хоче домогтися там. Росії потрібна хоч якась перемога - маленька перемога - нехай усе розвалила в Бахмуті, просто вбила там усіх мирних жителів", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що якщо Росія зможе "повісити свій маленький прапор" над Бахмутом, це допоможе "мобілізувати їх суспільство, щоб створити уявлення про те, що вони така потужна армія".

Теги: #бахмут #зеленський

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