Окупанти у вівторок обстрілювали акваторію поблизу Очакова, без постраждалих

Російські окупанти у вівторок завдавали артилерійських ударів по акваторії Очаківської об'єднаної територіальної громади, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім із посиланням на інформацію районних військових адміністрацій.

За його словами, обстріл мав місце о 15:58. Постраждалих немає.

"У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", - розповів Кім.