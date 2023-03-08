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07:38 08.03.2023

Американська компанія Relativity Space запустить на орбіту першу у світі 3D-друковану ракету

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Американська компанія Relativity Space запустить на орбіту першу у світі 3D-друковану ракету

Легка ракета-носій Terran1, 85% компонентів якої створено за допомогою 3D-друкарської технології, у середу стартує на орбіту у свій перший тестовий політ, повідомляє компанія-розробник Relativity Space.

Запуск першої у світі 3D-друкованої ракети мають намір здійснити зі стартового майданчика LC-16 на базі Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді в тимчасове вікно, яке відкривається о 13:00 за часом Східного узбережжя США (о 20:00 за Києвом).

30-метрова двоступенева ракета оснащена дев'ятьма двигунами Aeon на першій сходинці та одним на другій, також створеними за допомогою 3D-принтерів. Вони використовують метан як пальне і рідкий кисень як окислювач. Якщо пуск пройде успішно, Terran 1 може також стати першою метановою ракетою, виведеною на орбіту.

Ракета Terran 1 у рамках першого тестового запуску не нестиме корисного навантаження. У майбутньому вона зможе виводити на низькі навколоземні орбіти до 1250 кг. Вартість одного запуску оцінюють приблизно в $12 млн.

Компанія Relativity Space, заснована 2015 року, також розробляє важку версію ракети-носія - Terran R, яка буде здатна виводити на орбіту до 20 тонн корисного навантаження і буде багаторазовою. В її конструкції частку 3D-друкованих компонентів буде доведено до 95%. Перший пуск ракети заплановано на 2024 рік. З урахуванням вартості запуску 1 кг корисного навантаження на орбіту вона може стати конкурентом ракеті Falcon 9 компанії SpaceX.

Як зазначає компанія, яка вже уклала низку угод з NASA і Пентагоном, використання 3D-друкарської технології прискорює будівництво таких ракет до двох місяців і значно скорочує їхню вартість.

 

 

Теги: #3d #запуск #ракета

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