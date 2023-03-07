Окупанти обстріляли Білопільську та Есманську ОТГ у Сумській області, без жертв - обладміністрація

Російські окупанти у вівторок здійснили обстріл Білопільської об'єднаної територіальної громади (ОТГ) Сумського району та Есманьської ОТГ Шосткинського району Сумської області з мінометів і артилерії.

Як повідомляють у телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації, загалом за добу було зафіксовано 45 прильотів.

"Білопільська громада: сьогодні по території громади здійснено мінометний обстріл - 8 прильотів. Есманьська громада: росіяни стріляли з артилерії - 27 прильотів та мінометів - 10 прильотів. На щастя, без жертв і руйнувань", - ідеться в повідомленні.

Із посиланням на військових повідомляється, що оперативна обстановка на кордоні в межах Сумської області контрольована, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Території Білопільської та Есманьської ОТГ безпосередньо межують із територією РФ.