Події

21:27 07.03.2023

Окупанти обстріляли Білопільську та Есманську ОТГ у Сумській області, без жертв - обладміністрація

1 хв читати
Окупанти обстріляли Білопільську та Есманську ОТГ у Сумській області, без жертв - обладміністрація

Російські окупанти у вівторок здійснили обстріл Білопільської об'єднаної територіальної громади (ОТГ) Сумського району та Есманьської ОТГ Шосткинського району Сумської області з мінометів і артилерії.

Як повідомляють у телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації, загалом за добу було зафіксовано 45 прильотів.

"Білопільська громада: сьогодні по території громади здійснено мінометний обстріл - 8 прильотів. Есманьська громада: росіяни стріляли з артилерії - 27 прильотів та мінометів - 10 прильотів. На щастя, без жертв і руйнувань", - ідеться в повідомленні.

Із посиланням на військових повідомляється, що оперативна обстановка на кордоні в межах Сумської області контрольована, формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Території Білопільської та Есманьської ОТГ безпосередньо межують із територією РФ.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:04 07.03.2023
Росіяни з важкої артилерії обстріляли Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині

Росіяни з важкої артилерії обстріляли Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині

08:55 07.03.2023
Окупанти обстрілювали три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстрілювали три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:49 07.03.2023
Окупанти 65 разів обстрілювали Херсонську область, поранено 4 людини

Окупанти 65 разів обстрілювали Херсонську область, поранено 4 людини

11:09 06.03.2023
На Донеччині внаслідок обстрілів загинула одна людина, зруйновано школу в Краматорську, пошкоджено будинки та адмінбудівлі

На Донеччині внаслідок обстрілів загинула одна людина, зруйновано школу в Краматорську, пошкоджено будинки та адмінбудівлі

08:46 06.03.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинули двоє мирних жителів

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинули двоє мирних жителів

08:11 06.03.2023
У результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, п’ятеро поранено

У результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, п’ятеро поранено

07:50 06.03.2023
Уночі військові знищили чотири БПЛА ймовірно типу "Shahed" у Дніпропетровській області

Уночі військові знищили чотири БПЛА ймовірно типу "Shahed" у Дніпропетровській області

07:33 06.03.2023
У неділю ворог обстріляв Білопільську громаду

У неділю ворог обстріляв Білопільську громаду

20:04 05.03.2023
Російські війська за день обстріляли Нікополь понад десять разів, є руйнування приватних будинків і госпбудівель

Російські війська за день обстріляли Нікополь понад десять разів, є руйнування приватних будинків і госпбудівель

13:44 05.03.2023
Російські окупанти обстріляли Херсонську область із мінометів: загинула жінка та двоє дітей

Російські окупанти обстріляли Херсонську область із мінометів: загинула жінка та двоє дітей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний зустрівся з групою вищих воєначальників зі США, Великої Британії та Польщі

Україна пам'ятає про кожного, хто перебуває в російському полоні

Зеленський про загибель бійця "Да Вінчі": Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України

Коболєв стверджує, що НАБУ вимагає збільшити розмір застави для нього до 365 млн грн

Сили оборони завдали 9 ударів по місцях скупчення окупантів за добу і знищили російський комплекс ППО - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Залужний зустрівся з групою вищих воєначальників зі США, Великої Британії та Польщі

Прем'єр Шмигаль обговорив із директором європейського департаменту МВФ нову довгострокову програму співпраці

ЄБРР у травні може схвалити кредит "Укрзалізниці" на EUR200 млн

Єрмак обговорив із представниками громадських організацій притягнення Росії до відповідальності за вчинення екологічних злочинів в Україні

Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі - Подоляк

Глава групи титанових компаній "Велта" Бродський оголосив нагороду в $10 тис. за вбивць українського полоненого

Міноборони Угорщини опікувалося підготовкою українських бойових медиків

У САП підтвердили клопотання про зміну запобіжного заходу Коболєву у зв'язку з неповним і несвоєчасним внесенням застави

Україна пам'ятає про кожного, хто перебуває в російському полоні

Зеленський про загибель бійця "Да Вінчі": Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА