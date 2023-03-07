ЄБРР у травні може схвалити кредит "Укрзалізниці" на EUR200 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може виділити АТ "Укрзалізниця" (УЗ) кредит екстреної підтримки під суверенні гарантії на EUR200 млн.

Як зазначається в повідомленні банку на його сайті у вівторок, відповідний проєкт рада директорів банку планує розглянути на засіданні 10 травня 2023 року.

Згідно з інформацією, позика складається зі EUR100 млн екстреного фінансування капітальних інвестицій УЗ і EUR100 млн підтримки структури капіталу.

Очікується, що 50% кредиту буде забезпечено гарантіями донорів G7/ЄС, задіяних в умовах, коли місцеві комерційні структури не можуть гарантувати механізми покриття ризиків.

Зазначається, що за допомогою позики УЗ зможе збільшити транскордонну пропускну спроможність з ЄС, усунувши вузькі місця в перетині кордону, а також відремонтувати відповідні ділянки залізничного полотна, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Отримавши фінансування, УЗ зможе не тільки відновити ключові залізничні коридори на кордоні з ЄС, а й закупити рухомий склад для забезпечення комплексних рішень щодо розширення пропускної спроможності залізничних коридорів з ЄС.

"Проєкт надасть підтримку компанії в поточних критичних питаннях, розв'язання яких необхідне для поліпшення операцій і забезпечення зв'язків із ЄС, продовження надання життєво важливого сервісу людям і бізнесу, які потребують надійної логістики ключових українських експортних товарів (включно із сільськогосподарською продукцією) і критично важливого імпорту", - йдеться в описанні проєкту на сайті ЄБРР.

Раніше рейтингове агентство Fitch повідомило, що на тлі негативних очікувань УЗ щодо грошових надходжень від операційної діяльності 2023 року компанія потребує фінансування, яке може надійти розміром EUR400 млн, з яких EUR199 млн - завдяки вже наявним кредитним лініям із ЄБРР та ЄІБ, а $200 млн - у процесі ухвалення.

Непогашений борг УЗ на кінець 2022 року становив 39,5 млрд грн проти 33,5 млрд грн 2021 року, із них на єврооблігації припадало 82,8% боргу, а на борг в інвалюті - 94,3%.

Наприкінці січня УЗ оформила угоду з власниками двох випусків єврооблігацій на $895 млн про відтермінування купонних виплат і погашення за ними на 24 місяці. Згідно з ними, нова дата погашень облігацій на $594,9 млн зі ставкою 8,25% - 9 липня 2026 року, а облігацій на $300 млн зі ставкою 7,87% - 15 липня 2028 року.

У результаті реструктуризації облігацій компанія отримала відтермінування у 2023-2025 рр.: на цей період припадає лише 4% від загальної суми боргу. Основні виплати тепер припадають на 2026 рік - 58% від поточного загального боргу (здебільшого євробонди на $595 млн) і після 2027 року - 32% (здебільшого євробонди на $300 млн у 2028 році).