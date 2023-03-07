У САП підтвердили клопотання про зміну запобіжного заходу Коболєву у зв'язку з неповним і несвоєчасним внесенням застави

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу ексголові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву - тримання під вартою з альтернативою внесення 365 млн грн, а не 229 млн грн, як це було раніше, повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура.

"Станом на 7 березня 2023 року до прокурорів САП надійшла інформація про внесення 96 635 681 грн застави за колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України". Проте зауважимо, що відповідно до рішення суду застава має бути сплачена у повному розмірі на рахунки Державної казначейської служби України не пізніше 5 днів з моменту проголошення рішення, тобто до 06.03.2023. Інше, зокрема, часткове внесення коштів, не є виконанням обов’язків, покладених судом на підозрюваного", - ідеться в повідомленні САП, отриманому агентством "Інтерфакс-Україна" у вівторок увечері.

"Зважаючи на те, що рішення суду не виконано, прокурор САП звернувся до суду з клопотанням НАБУ про застосування до підозрюваного більш суворого запобіжного заходу, а саме тримання під вартою з альтернативою внесення 365 млн грн застави (еквівалент 10 млн доларів США, що становить лише перший транш премії, яку, за версією слідства, незаконно отримав підозрюваний)", - зазначає САП.

Водночас, як наголошується в повідомленні, "в жодному з кримінальних проваджень за клопотанням НАБУ/САП жодні рахунки (ні в українських, ні в іноземних банківських установах) підозрюваного не арештовані".

Раніше у вівторок Коболєв опублікував на своїй сторінці у фейсбуці повідомлення про вимогу прокурора збільшити розмір застави з 229 млн грн до 365 млн грн. При цьому ексголова НАК повідомив, що завдяки збору коштів на заставу для нього на казначейський рахунок внесено понад 106 млн грн. Коболєв також заявив, що його закордонні рахунки заблоковано до з'ясування обставин кримінального провадження.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 19 січня 2023 року повідомили ексголові "Нафтогазу" Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив прокурору в обранні ексголові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 365 млн грн, але САП оскаржила це рішення. Апеляційна палата ВАКС 1 березня скасувала рішення суду першої інстанції про відмову в застосуванні запобіжного заходу та призначила заставу розміром 229,248 млн грн. Підозрюваний має внести кошти протягом 5 днів від моменту оголошення рішення.

Стокгольмський арбітраж у 2018-2019 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд. Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери або плати" за період 2012-2017 рр. розміром $56 млрд.