Коболєв стверджує, що НАБУ вимагає збільшити розмір застави для нього до 365 млн грн

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вимагає збільшити розмір застави для ексглави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва з 229 млн грн до 365 млн грн, повідомив підозрюваний на своїй сторінці у фейсбуці.

"Щойно отримав нове клопотання. НАБУ вимагає від ВАКС змінити запобіжний захід у вигляді застави на тримання під вартою. При цьому для того, щоб вийти з СІЗО, на думку детективів, я маю вже сплатити не 229 млн грн, а трохи більше ніж 365 млн грн", - написав він.

"Крім того, у разі сплати застави на мене має бути покладено низку обов’язків, як-от не відлучатися з місця проживання, здати на зберігання паспорти (зокрема і національний паспорт громадянина України), а також носити браслет. Буде новий суд", - додав Коболєв.

Ексглава НАК також уточнив, що завдяки збору коштів на заставу для нього на казначейський рахунок внесено понад 106 млн грн.

Коболєв також прояснив, що його закордонні рахунки заблоковано до з'ясування обставин кримінального провадження. "Страшні слова "корупційна справа" - величезний тригер для комплаєнс-служби будь-якого порядного банку, який спрацював автоматично в момент публікації НАБУ новини про вручення мені підозри 19 січня", - уточнив він.

Водночас усі наявні в нього на українських рахунках кошти сумою трохи більше ніж 1 млн грн, до яких він має доступ, він вніс як частину застави.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 19 січня 2023 року повідомили ексголові "Нафтогазу" Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив прокурору в обранні ексголові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 365 млн грн, але САП оскаржила це рішення. Апеляційна палата ВАКС 1 березня скасувала рішення суду першої інстанції про відмову в застосуванні запобіжного заходу та призначила заставу розміром 229,248 млн грн. Підозрюваний має внести кошти протягом 5 днів від моменту оголошення рішення.

Стокгольмський арбітраж у 2018-2019 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд. Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери або плати" за період 2012-2017 рр. розміром $56 млрд.