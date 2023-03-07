СБУ не має наміру коментувати сказане Лукашенком - пресслужба

Служба безпеки України не має наміру коментувати слова людини, яка називає себе президентом Білорусі, а про будь-які випадки "бавовни" готова детально поговорити після перемоги України.

"Служба безпеки України не має наміру коментувати слова людини, яка називає себе президентом Білорусі. Щодо будь-яких випадків "бавовни", то про неї ми зможемо детально поговорити після нашої перемоги", - повідомили в пресслужбі СБУ агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше в КДБ Білорусі заявили, що до диверсії проти російського літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 на аеродромі "Мачулищі" причетна Служба безпеки України.

За словами представника КДБ Білорусі Костянтина Бичека, які наводить держагентство "БелТА", громадянина, який вчинив диверсію, затримали на одній із явочних квартир.

Раніше у вівторок Олександр Лукашенко повідомив про затримання причетних до диверсії на аеродромі "Мачулищі", серед яких був нібито завербований спецслужбами України росіянин. Загалом, за словами Лукашенка, затримано понад 20 співучасників виконавця диверсії.

Зі свого боку Міністерство закордонних справ України категорично спростувало інсинуації Олександра Лукашенка щодо нібито причетності української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі" та вважає це спробою створити штучну загрозу з боку України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії, заявив речник МЗС Олег Ніколенко.