Події

17:33 07.03.2023

СБУ викрила спроби російських спецслужб збирати розвіддані в Україні "від імені" зарубіжних ЗМІ

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СБУ викрила спроби російських спецслужб збирати розвіддані в Україні "від імені" зарубіжних ЗМІ

Служба безпеки України попереджає про почастішання випадків дій російських спецслужб зі збору розвідданих під виглядом іноземних медіа.

"Для збору закритих відомостей ворог використовує спеціалізовані інтернет-платформи та професійні онлайн-форуми українських журналістів. На цих ресурсах окупанти розміщують інформаційні запити нібито від працівників відомих зарубіжних ЗМІ", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

У своїх повідомленнях вони звертаються до медійників та інших учасників профільних груп щодо отримання матеріалів нібито для підготовки "сюжетів" або "документальних фільмів" про війну в Україні, уточнює СБУ. Насамперед ворога цікавлять відомості про результати російських ракетних ударів по українських містах, зокрема локації "прильотів" та їхні наслідки.

У разі надання відповідних медіафайлів або текстових повідомлень автори "оголошень" обіцяють "гонорар". " Отримана таким чином інформація потрібна агресору для коригування повторних повітряних атак на українські об’єкти", - наголошується в повідомленні СБУ.

У зв'язку з цим Служба безпеки попереджає громадськість про такі спроби ворожої розвідувально-підривної діяльності та проводить комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.

Крім того, СБУ звертається до громадян із проханням бути пильними та одразу ж повідомляти правоохоронцям про факти підозрілих "запитів" від невстановлених абонентів.

Заходи з викриття та нейтралізації загроз підривної діяльності російських спецслужб проводили співробітники Служби безпеки Львівської області.

Джерело: https://t.me/SBUkr/7391

Теги: #сбу #агенти_рф

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