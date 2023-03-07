ТЧХУ відкрило пральню в Миколаївській області

Київ. 7 березня ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкрило соціальну пральню в Южноукраїнську Миколаївської області.

"На Миколаївщині відкрили соціальну пральню. Тепер вразливі верстви населення, зокрема внутрішньо переміщені особи, зможуть скористуватися безкоштовними послугами пральні: випрати, висушити й випрасувати постільну білизну, рушники, дорослий та дитячий одяг", - повідомило ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Пральня відкрита на базі Южноукраїнської міської організації ТЧХУ завдяки реалізації програми #BraVo.