Події

12:20 07.03.2023

ТЧХУ відкрило пральню в Миколаївській області

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ТЧХУ відкрило пральню в Миколаївській області

ТЧХУ відкрило пральню в Миколаївській області

Київ. 7 березня ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкрило соціальну пральню в Южноукраїнську Миколаївської області.

"На Миколаївщині відкрили соціальну пральню. Тепер вразливі верстви населення, зокрема внутрішньо переміщені особи, зможуть скористуватися безкоштовними послугами пральні: випрати, висушити й випрасувати постільну білизну, рушники, дорослий та дитячий одяг", - повідомило ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Пральня відкрита на базі Южноукраїнської міської організації ТЧХУ завдяки реалізації програми #BraVo.

 

Теги: #тчху #пральня

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