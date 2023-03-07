Радника мера Очакова підозрюють у державній зраді

Радника міського голови Очакова (Миколаївська обл.) підозрюють у вчиненні державної зради, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За даними слідства, 55-річний мешканець міста Очакова добровільно погодився надавати представникам держави-агресора допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Під псевдонімом "Майстер" підозрюваний на постійній основі отримував завдання від представників ГРУ РФ", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що одним із завдань було звітування про наслідки ракетно-артилерійських обстрілів російських окупантів по території Очаківської міської територіальної громади.

"У січні ж 2023 року підозрюваний отримав нове завдання про вербування Очаківського міського голови, забезпечення його лояльного відношення і підтримки дій РФ, аж до "здачі міста". Першим етапом злочинного плану мала бути вербувальна бесіда за посередництва підозрюваного шляхом телефонного дзвінка. Радник мав підготувати до цього мера міста", - наголошують в ОГП.

Там уточнюють, що наприкінці січня підозрюваний повідомив міському голові про те, що з ним мають намір поспілкуватися представники РФ. Того самого дня в месенджері "Телеграм" він відзвітував своєму куратору про результати вербування мера.

"Мер Очакова повідомив СБУ про протиправні дії свого помічника. Чоловікові інкримінують вчинення державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України)", - повідомляють правоохоронці.

Вони додають, що під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури чоловіка затримано, йому було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Пізніше в СБУ повідомили, що в нагороду за допомогу окупантам підозрюваний міг "обрати посаду" в разі захоплення ними південних областей України.

Там також уточнили, що російським агентом виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України, який влаштувався в Очаківську міську раду.

"Після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв’язок російська воєнна розвідка для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Встановлено, що він перебував на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником ГРУ - Колєсніковим Сергієм Олександровичем, 31.07.1971 р.н., уродженцем України", - зазначають у спецслужбі.

У СБУ наголошують, що підозрюваний не лише повідомляв окупантам інформацію про наслідки обстрілів, а й збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони, які задіяні в захисті прибережних районів. Для цього фігурант намагався використати свої зв'язки серед колишніх військових і чинних чиновників.

"Також він займався формуванням власної розгалуженої мережі інформаторів для збору та передачі розвідданих на користь країни-агресора", - зазначають у спецслужбі.

Там додають, що під час обшуків за місцем проживання ворожого агента співробітники СБУ виявили "таємний" телефон, який він використовував для конспіративного листування з окупантами. Крім цього, вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.