Битва за Бахмут може серйозно послабити російську ПВК "Вагнер" і залишити РФ без деяких з її найефективніших ударних частин - ISW

Битва за Бахмут (Донецька обл.) може серйозно послабити російську ПВК "Вагнер" і залишити Росію без деяких з її найефективніших і важкозамінних ударних військ, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 6 березня.

"Кульмінація атаки ПВК "Вагнер" уже настала, змусивши міноборони РФ відправити в бій частину своїх елітних повітряно-десантних військ. Цілком можливо, що до захоплення міста вона досягне кульмінації ще раз, знову змусивши російських військових обирати між відмовою від зусиль або кидком у бій більш висококласних військ", - ідеться у звіті.

Водночас аналітики зазначають, що можливість завдати шкоди елітним підрозділам ПВК "Вагнер", а також іншим елітним підрозділам російської окупаційної армії, якщо вони будуть задіяні, в умовах "оборонної міської війни, де градієнт втрат значною мірою сприяє Україні, є привабливою".

В інституті наголошують, що ватажок "Вагнера" Євген Пригожин вочевидь побоюється, що його сили витрачають саме у такий спосіб.

Водночас, на думку аналітиків, Бахмут не є за своєю суттю значущим в оперативному чи стратегічному плані, однак боротьба України за Бахмут надала битві за місто стратегічного значення через нинішній склад російських військ, дислокованих у цьому районі.

"У деяких західних доповідях нещодавно висловлювали думку, що Україна витрачає свої елітні кадри та дефіцитну техніку на тюремних новобранців із ПВК "Вагнера", які є всього лише гарматним м'ясом, наголошуючи на тому, що такий обмін буде невигідним для України навіть за високого співвідношення російських та українських втрат. Це зауваження справедливе загалом, хоча резерв російських зеків, придатних до бою, не є безмежним, і постійне знищення десятків тисяч із них у Бахмуті означає, що вони не будуть доступні для більш важливих боїв", - наголошують в інституті.

Аналітики також повідомляють, що російська влада знову повертається до раніше безуспішних кампаній із набору добровольців і "криптомобілізації" для того, щоб уникнути нового наказу про черговий великий примусовий призов резервістів.

"Такі кампанії з добровільного вербування можуть також свідчити про те, що у Кремля закінчуються боєздатні резерви для продовження наступальних операцій після битви за Бахмут і невдалих наступів у районі Вугледару і в Луганській області"¸- переконані в ISW.

Що ж стосується ситуації на полі бою, то в інституті повідомляють, що російські окупанти продовжують намагатися наступати в районі Бахмуту, а також проводити наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна і в районі Авдіївки.

Українська армія зі свого боку відбиває атаки окупантів на декількох напрямках, а також, за інформацією ISW, готує сили для контрнаступу на Півдні України, який може розпочатися вже наприкінці березня-початку квітня.