Окупанти обстрілювали три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Козачу Лопань, Вовчанськ, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У смт Козача Лопань Харківського району ворог вів вогонь із РСЗВ. Пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки, господарські споруди та гараж. Також пошкоджена місцева пожежна частина. У с. Лиман Вовчанської громади Чугуївського району обстрілом пошкоджено навчальний заклад. У Вовчанську зруйновані житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.