Понад 46 тис. людей загинули в результаті землетрусів на південному сході Туреччини - Ердоган

Кількість жертв землетрусів, що сталися на початку лютого на південному сході Туреччини, перевищила в цій країні позначку в 46 тис. осіб, повідомив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

"Кількість жертв землетрусів на південному сході Туреччини досягла 46 104 осіб", - наводить його слова агентство "Анадолу". Минулого тижня Анкара повідомляла про приблизно 46 тис. загиблих, проте тоді йшлося про дані одразу з двох країн: Туреччини та Сирії.

За словами Ердогана, у постраждалих від землетрусів районах планують будівництво 488 тис. нових будинків.

Землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч на 6 лютого, за ним послідувала серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких становила 7,6. Ці підземні поштовхи призвели до серйозних руйнувань і жертв і в сусідній Сирії.