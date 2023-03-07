Події

08:42 07.03.2023

Понад 46 тис. людей загинули в результаті землетрусів на південному сході Туреччини - Ердоган

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Понад 46 тис. людей загинули в результаті землетрусів на південному сході Туреччини - Ердоган

Кількість жертв землетрусів, що сталися на початку лютого на південному сході Туреччини, перевищила в цій країні позначку в 46 тис. осіб, повідомив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

"Кількість жертв землетрусів на південному сході Туреччини досягла 46 104 осіб", - наводить його слова агентство "Анадолу". Минулого тижня Анкара повідомляла про приблизно 46 тис. загиблих, проте тоді йшлося про дані одразу з двох країн: Туреччини та Сирії.

За словами Ердогана, у постраждалих від землетрусів районах планують будівництво 488 тис. нових будинків.

Землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч на 6 лютого, за ним послідувала серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких становила 7,6. Ці підземні поштовхи призвели до серйозних руйнувань і жертв і в сусідній Сирії.

 

 

Теги: #жертви #туреччина #землетрус

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