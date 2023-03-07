Події

08:10 07.03.2023

Втрати окупантів за добу становили понад тисячу одиниць о/с, один літак і дев’ять танків

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Втрати окупантів за добу становили понад тисячу одиниць о/с, один літак і дев’ять танків

Втрати російських окупантів за добу становили понад 1 тис. одиниць особового складу, 1 літак і 9 танків, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 154 830 (+1060) осіб ліквідовано, танків - 3432 (+9) од, бойових броньованих машин - 6714 (+11) од, артилерійських систем - 2456 (+23) од, РСЗВ - 488 (+0) од, засобів ППО - 253 (+3) од, літаків - 303 (+1) од, гелікоптерів - 289 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2095 (+9), крилаті ракети - 873 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5323 (+16) од, спеціальна техніка - 236 (+2)", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

 

Теги: #рф #втрати #генштаб_зсу #ворог

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