Події

01:40 07.03.2023

До групи зі створення Спецтрибуналу за злочин агресії входить уже 30 країн

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До групи зі створення Спецтрибуналу за злочин агресії входить уже 30 країн

 

До коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу для РФ за злочин агресії проти України входить уже 30 країн, приєдналася Греція, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я радий повідомити, що країн уже 30. Приєдналася сьогодні Греція до цієї групи. На вихідних було 29 країн. Я тоді сказав, що я не сумніваюся, що до наступної зустрічі цієї групи буде ще більше учасників, і ми вже бачимо, що це почало відбуватися. Завдання групи просто - коли ти туди входиш, то погоджуєшся з тим, що маєш бути створений окремий, спеціальний трибунал для переслідування РФ за злочин агресії", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в понеділок увечері.

Завдання групи - напрацювати юридичні шляхи створення трибуналу та вирішення його юридичних питань, насамперед імунітетів президента РФ Путіна та його найближчого оточення.

"Весь G7 є у цій групі", - зазначив міністр.

3 березня Кулеба повідомив, що до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України входить уже 29 країн, одна з яких – із Латинської Америки (Гватемала).

Перше засідання країн відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брали 21 країна.

Друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.

Теги: #рф #україна #група #спецтрибунал

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