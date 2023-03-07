Антикорупційне управління Міноборони України може очолити Сергій Степанян

Управління щодо запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України може очолити прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Сергій Степанян, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

За словами джерела, міністр оборони України Олексій Рєзніков має намір подати на погодження президенту кандидатуру керівника антикорупційного управління – Сергія Левоновича Степаняна.

Також антикорупційне управління планується перетворити на департамент.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що антикорупційне управління Міноборони України потрібно повністю перезавантажити, оскільки "воно не впоралося з покладеними на нього завданнями".