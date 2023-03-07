ЗРК Patriot та SAMP/T прибудуть до України після квітня

Україна очікує на прибуття в Україну зенітно-ракетних комплексів Patriot та SAMP-T після квітня 2023 року, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" інформоване джерело.

"Після квітня очікуємо на Patriot і SAMP-T", - повідомило джерело.

У лютому французькі ЗМІ повідомили, що Франція та Італія домовилися про постачання Україні зенітного ракетного комплексу SAMP-T.

Пізніше прем'єр-міністр Італії Джорджі Мелоні повідомила, що Італія надасть Україні три види систем протиповітряної оборони, включаючи зенітно-ракетні комплекси SAMP-T, Skyguard та Spike.

У січні Пентагон анонсував курс навчання українських військових з використанням ЗРК Patriot. Раніше, 21 грудня 2022 р., президент США Джо Байден оголосив про надання ще близько $1 млрд на допомогу Україні. У рамках цього пакету США вирішили направити Києву батарею ЗРК Patriot, а також навчити українських військовослужбовців керувати цим ЗРК.