Посилення оборони Бахмута одноголосно підтримане Ставкою

Позиція посилити оборону Бахмута була одноголосно підтримана Ставкою, сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Хочу бути відвертим - буває багато дезінформаційних повідомлень від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов, але щось стверджує про якісь рішення у сфері оборони", - зазначив він.

За словами Зеленського, "суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій. Правдивий сенс. Сьогодні на ставці я прямо поставив питання командувачу "Хортиці" генералу Сирському та Головкому Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на бахмутському напрямі".

"Відійти чи продовжити оборону і посилюватись у місті? Обидва генерали відповіли – не відходити і посилюватись. Ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою", - сказав президент.

"Інших позицій не було. Я сказав Головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті. Немає такої частини України, щоб сказати, що від неї можна нібито відмовитись", - сказав Зеленський.