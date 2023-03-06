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21:22 06.03.2023

СБУ повідомила про підозру "церковному блогеру" УПЦ (МП) за розпалювання міжконфесійної ворожнечі

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СБУ повідомила про підозру "церковному блогеру" УПЦ (МП) за розпалювання міжконфесійної ворожнечі

Служба безпеки України в Закарпатській області повідомила про підозру так званому "церковному блогеру" Української православної церкви (Московського патріархату), який розпалював міжконфесійну ворожнечу, повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що спецслужба зібрала неспростовні докази вини підозрюваного.

"Оперативники спецслужби встановили, що чоловік керував інформаційним ресурсом, через який поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності та переконань", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що для підготовки своїх "публікацій" він користувався наративами російських пропагандистів. "А саме, називав Православну Церкву України - сектантською організацією та наполягав на її неканонічності та незаконності. Вірян ПЦУ чоловік обзивав "сатаністами, розкольниками, гонителями православної віри, безбожниками та радикалами", - наголошують у СБУ.

Там додають, що своїми діями чоловік сприяв загостренню внутрішньої обстановки в регіоні через розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті.

"Наразі "церковному блогеру" повідомлено про підозру за ч.1 ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України", - повідомляють у спецслужбі.

Водночас у СБУ наголошують, що у своїй діяльності Служба дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

"Заходи з викриття правопорушення здійснювали співробітники Управління СБУ в Закарпатській області спільно зі слідчими ГУ НП у Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури", - підсумували в СБУ.

 

 

 

Теги: #закарпаття #блогер #підозра

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