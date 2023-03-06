Події

19:45 06.03.2023

Заступника голови Одеської ОВА Ткачука затримано, голова ОВА Марченко заявив про продовження боротьби з неправомірною діяльністю осіб незалежно від посади

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Заступника голови Одеської ОВА Ткачука затримано, голова ОВА Марченко заявив про продовження боротьби з неправомірною діяльністю осіб незалежно від посади

Заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Ігоря Ткачука в понеділок затримали співробітники СБУ, повідомив голова ОВА Максим Марченко.

"Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни. Сьогодні СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука І.М., наразі ідуть слідчі дії", - написав Марченко в телеграмі.

Він зазначив, що всі подробиці по суті справи буде повідомлено пізніше.

"Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимося з будь якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади, яку вони займають", - підсумував Марченко.

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Ткачука затримали за підозрою в отриманні хабара.

 

 

Теги: #затримання #одеська_область #ова

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