Події

18:10 06.03.2023

Киян попереджають про проведення слідчого експерименту на Осокорках зі стріляниною

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Державне бюро розслідувань у четвер, 9 березня, проводитиме слідчий експеримент у мікрорайоні Осокорки в Києві, через що місцеві жителів можуть чути звуки стрілянини, а рух транспорту може бути утруднений, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації в понеділок.

"Проведення слідчої дії заплановано 9 березня у період із 10:00 до 15:00 за адресою: перетин вулиць Центральної та Садової, 120 (мікрорайон Осокорки, Дарницький район)", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що Державне бюро розслідувань також попереджає, що в районі проведення заходів буде обмежено рух автомобілів.

"Просимо мешканців врахувати цю інформацію і зберігати спокій, коли лунатимуть постріли. А також не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту пішки або на авто без нагальної потреби", - підсумували в КМДА.

Теги: #київ #постріли

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