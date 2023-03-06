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13:33 06.03.2023

Міжнародний жіночий день святкують лише чверть українців - соцопитування КМІС

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Міжнародний жіночий день святкують лише чверть українців - соцопитування КМІС

Чверть українців і українок (25%) заявили, що святкують Міжнародний жіночий день 8 березня, йдеться в результатах дослідження "Ставлення українців до державних свят", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 14-22 лютого.

"Серед жінок він трохи популярніший (29%), ніж серед чоловіків (23%)", - наголошується в пресрелізі.

Водночас наголошується, що два роки тому, 2021 року, коли проводилося аналогічне дослідження, заявили, що святкують Міжнародний жіночий день, 34% респондентів. Отже, кількість тих, хто відзначає це свято, скоротилася на 9 відсоткових пунктів або майже на чверть.

За даними КМІС, у 2013 і 2017 роках це свято було одним із найулюбленіших, його відзначали як улюблене приблизно половина населення (49%). Після цього відзначалася стійка тенденція до зниження його популярності: 45% у 2018 році, 40% у 2020 році.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 2002 респондентів віком від 18 років з усіх підконтрольних регіонів України. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, і 1,1% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення, проте результати все одно зберігають високу репрезентативність.

Як повідомлялося, 62% українців, які проголосували в мобільному застосунку "Дія" на початку березня, виступили за збереження 8 березня вихідним днем. У відповідному опитуванні взяли участь 2 млн 138 тис. 838 осіб. За те, щоб цей день був робочим, проголосували 33% учасників опитування.

Теги: #кміс #8_березня

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