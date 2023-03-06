Трибунал щодо агресії може бути створено за прикладом Нюрнберзького, адаптований під сучасні методи ведення РФ війни проти України, - прокурор Криму

Спеціальний трибунал щодо злочину агресії може бути створений за прикладом Нюрнберзького, з адаптацією під сучасні методи та способи ведення війни РФ проти України, але головне завдання України - притягати окупантів до відповідальності на національному рівні, вважає керівник прокуратури АР Крим та м. Севастополя Ігор Поночовний.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", говорячи про перспективи створення трибуналу щодо агресії, Поночовний нагадав, що причина необхідності створення такого трибуналу - це можливість розслідування злочину агресії, оскільки Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду цей злочин розслідувати не може.

"Коли буде створено такий трибунал, можливо, буде передбачено, що він зможе розглядати й інші злочини, які скоюють окупанти на всій території України, і з кожним днем перспективи створення такого трибуналу стають дедалі реальнішими", - повідомив він.

Говорячи про те, як він особисто уявляє собі цей трибунал, прокурор автономії зазначив: "Можливо, за прикладом Нюрнберзького – це класичний і чи не єдиний приклад усім відомого трибуналу. Трибунали щодо Югославії та Руанди були специфічними, оскільки там внутрішній, а не міжнародний збройний конфлікт".

Водночас Поночовний наголосив, що трибунал, який буде створено щодо РФ, "має бути адаптований під сучасні способи та методи ведення Росією війни проти України".

Керівник прокуратури Криму нагадав, що на Нюрнберзьких процесах були й виправдувальні вироки, значну кількість нацистів трибунал не зачіпав, у зв'язку з чим Ізраїль, маючи величезний запит на справедливість, здійснював свої судові процеси.

"Тому завдання України – не сподіватися на когось, а самостійно встановити, задокументувати, винести вироки воєнним злочинцям, нехай поки що заочно, але ми матимемо юридичні підстави, щоб потім цю людину знайти в будь-якому куточку світу, привести сюди й піддати покаранню", - наголосив він.

Прокурор автономії підсумував: "Як це буде – так, як це робив Ізраїль щодо нацистів, чи іншим способом – час покаже. Але у нас мать бути правові підстави для здійснення такої діяльності. Бо поїхати в Росію, витягнути Путіна з бункера, привести сюди й засудити – це зараз нереально".