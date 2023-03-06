Зазнаючи невдач на фронті, окупанти агресивно реагують на все українське в Криму - прокурор автономії

Рух спротиву в Криму є, але складно говорити про його масштаби, тому що багато проукраїнських кримчан ніяк себе не проявляють - окупанти агресивно реагують на все українське, притягаючи до адміністративної та кримінальної відповідальності за українські пісні й символіку, зазначає керівник прокуратури АР Крим та м. Севастополя Ігор Поночовний.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" прокурор Криму розповів, що за 9 років окупації півострова всі, хто так чи інакше виступав із проукраїнською позицією, вже або опинилися за ґратами, або були змушені залишити півострів.

"Для нас було великим приємним здивуванням, коли з початком повномасштабного вторгнення в Криму почали проявляться ті активісти, про яких ми не чули й не знали багато років", - наголосив він.

За словами керівника прокуратури автономії, останнім часом тиск на проукраїнське населення Криму не посилився, але окупанти продовжують репресії.

"За роки окупації російська влада в Криму концентрувала свої зусилля над придушенням опору проукраїнського населення... Однак наразі активно переслідують і притягують до адміністративної відповідальності за дискредитацію російської армії, виконання українських пісень або демонстрацію української символіки", - пояснив Поночовний.

"Зазнаючи невдач на фронті, окупанти почали агресивніше реагувати на все українське в Криму", - сказав прокурор Криму.

Говорячи про роботу українських правоохоронців і спецслужб із проукраїнським населенням на півострові, Поночовний зазначив: "Усі ці роки у нас є певні джерела інформації, про які ми говорити не можемо. Є відповідна співпраця з розвідувальними органами та серйозна взаємодія з неурядовими організаціями, які на своєму рівні, ще до повномасштабного вторгнення, мали більше інформації від власних джерел, ніж правоохоронні органи".

Відповідаючи на запитання про те, який наразі відсоток кримчан, які чекають на деокупацію півострова, прокурор автономії сказав: "Навіть приблизно не можу сказати, бо величезна кількість людей із проукраїнською позицією виїхали з Криму. Багато патріотично налаштованих кримчан, які залишилися, жодним способом себе не проявляють, бо це для них вкрай небезпечно. Рух спротиву є, так, але яка це кількість жителів - говорити складно".

"Проукраїнським громадянам можу сказати, щоб вони не здавалися, чекали Україну та за можливості допомагали. Нас чекає величезний обсяг роботи після звільнення Криму, їхня інформація звідти, їхня довіра до нас вкрай важлива", - заявив Поночовний.

При цьому він додав: "А понаїхавшим російським злочинцям варто пам'ятати тільки одне: якщо вони залишаться в Криму, то покарання однозначно буде. Для їхньої безпеки краще повертатися "на болота". Навіть українцям з проросійською позицією – валізи в руки та їдьте, поки ще Кримський міст стоїть".