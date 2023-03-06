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12:15 06.03.2023

Кабмін призначив Семена Кривоноса директором НАБУ

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Кабмін призначив Семена Кривоноса директором НАБУ

Кабінет Міністрів призначив голову Державної інспекції архітектури та містобудування Семена Кривоноса на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду в понеділок.

Крім Кривоноса на засіданні уряду розглядалися кандидатури Сергія Гупяка та Романа Осипчука, які також були передані в уряд за результатами проведеного конкурсу.

"Отримавши всі необхідні матеріали комісії з відбору, уряд уважно вивчив ці матеріали щодо кожного кандидата, провів особисте знайомство з кожним кандидатом у рівних умовах", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що з цим призначенням Україна виконала всі сім рекомендацій, висунутих під час отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу, а також повністю сформувала антикорупційну інфраструктуру.

Згідно з розпорядженням уряду №192 від 6 березня Кривоноса призначено директором НАБУ терміном на сім років.

Теги: #директор #набу #кривонос

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