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09:56 06.03.2023

Наступ РФ біля Бахмута наближається до кульмінації, після чого ЗСУ можуть перейти до контрнаступу - ISW

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Наступ РФ біля Бахмута наближається до кульмінації, після чого ЗСУ можуть перейти до контрнаступу - ISW

Російський наступ із метою захоплення м. Бахмут Донецької області незабаром завершиться незалежно від того, візьмуть окупанти місто чи ні, російські військові, імовірно, зазнаватимуть труднощів із підтримкою будь-яких подальших наступальних операцій упродовж декількох місяців, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 5 березня.

"В українських сил, імовірно, буде можливість перехопити ініціативу на полі бою і розпочати контрнаступ, коли російські зусилля навколо Бахмута сягнуть кульмінації... Найближчими місяцями російські сили, імовірно, не зможуть розпочати ще одну тривалу наступальну операцію, схожу на битву за Бахмут, через хронічну нестачу особового складу і техніки", - ідеться у зведенні.

Аналітики зазначають, що незрозуміло, чи мають намір окупанти відновити наступ у районі Вугледара Донецької області, але називають "вкрай малоймовірним", що вони просунуться в цьому напрямку досить далеко, щоб підтримати операції в інших місцях.

ISW пише, що українські сили наразі, ймовірно, проводять обмежений бойовий відхід у східній частині Бахмута, однак "поки ще занадто рано оцінювати наміри українських військ повністю відійти з міста".

"Українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона продовжує знищувати російські сили та засоби доти, доки українські сили не зазнають надмірних втрат. Малоймовірно, що українські сили вийдуть із Бахмута всі одразу, і вони можуть продовжити поступовий відхід, щоб виснажити російські сили шляхом продовження міських боїв", - зазначають аналітики.

Повідомляється, що президент РФ Володимир Путін відтерміновує оголошення другої хвилі мобілізації та подвоює приховану мобілізацію, щоб уникнути можливих заворушень у країні. Водночас російські збройні сили продовжуватимуть покладатися на нерегулярні формування в подальших наступальних операціях найближчими місяцями, зокрема, на приватну військову компанію "Вагнера", яка після втрати значної частини сил почала використовувати свої елітні елементи і може потребувати затяжного відновлення.

За даними аналітиків, РФ продовжує відчувати і дефіцит боєприпасів, а російський оборонно-промисловий комплекс не може усунути цей дефіцит у найближчій перспективі.

ISW також повідомляє про конфлікт між високопоставленими воєначальниками РФ, що, ймовірно, "посилить наслідки катастрофічних втрат особового складу і живої сили".

"Ймовірне швидке завершення російського наступу навколо Бахмута, російський наступ навколо Вугледара, що вже завершився, і застій російського наступу в Луганській області, ймовірно, створюють сприятливі умови для українських контрнаступальних операцій. За оцінкою ISW, станом на 8 лютого російські сили повернули собі ініціативу в Україні, але відтоді російські сили не змогли скористатися цією ініціативою і домогтися якихось значущих в оперативному плані успіхів. Російські сили, ймовірно, втратять ініціативу в Україні найближчими місяцями у зв'язку з ймовірним завершенням трьох основних наступальних операцій. Кульмінація трьох нинішніх наступальних зусиль Росії, ймовірно, дасть змогу українським силам розпочати контрнаступи в будь-якому місці вздовж лінії фронту, яке вони вважатимуть найбільш підходящим для таких операцій", - наголошується у зведенні. 

Теги: #війна #звіт #isw

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