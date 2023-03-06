Події

07:57 06.03.2023

За добу ЗС України знищили близько 650 одиниць о/с армії агресора, 9 танків, 15 БПЛА

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За добу ЗС України знищили близько 650 одиниць о/с армії агресора, 9 танків, 15 БПЛА

За добу українські військові знищили близько 650 одиниць особового складу армії російського агресора, 9 танків, 11 бойових броньованих машин, 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 153770 (+650) осіб ліквідовано, танків - 3423 (+9) од, бойових броньованих машин - 6703 (+11) од, артилерійських систем - 2433 (+7) од, РСЗВ - 488 (+0) од, засобів ППО - 250 (+2) од, літаків - 302 (+0) од, гелікоптерів - 289 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2086 (+15), крилаті ракети - 873 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5307 (+8) од, спеціальна техніка - 234 (+2)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Зазначають, що дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

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