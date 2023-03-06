Уночі військові знищили чотири БПЛА ймовірно типу "Shahed" у Дніпропетровській області

У ніч проти понеділка військові з Південного командування "Схід" знищили 4 БПЛА, імовірно типу "Shahed", повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Уночі ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Однак наші героїчні військові з Південного командування "Схід" їх знищили. Ймовірно, це були Shahed", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Ніч минула без обстрілів.

Після шостої ранку ворог обстріляв із важкої артилерії Червоногригорівську громаду та Нікополь. Наслідки атак з'ясовуються. Попередньо - без жертв.