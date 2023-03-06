Події

07:50 06.03.2023

Уночі військові знищили чотири БПЛА ймовірно типу "Shahed" у Дніпропетровській області

1 хв читати
Уночі військові знищили чотири БПЛА ймовірно типу "Shahed" у Дніпропетровській області

У ніч проти понеділка військові з Південного командування "Схід" знищили 4 БПЛА, імовірно типу "Shahed", повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Уночі ворог атакував Дніпропетровщину чотирма безпілотниками. Однак наші героїчні військові з Південного командування "Схід" їх знищили. Ймовірно, це були Shahed", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок уранці.

Ніч минула без обстрілів.

Після шостої ранку ворог обстріляв із важкої артилерії Червоногригорівську громаду та Нікополь. Наслідки атак з'ясовуються. Попередньо - без жертв.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:11 06.03.2023
У результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, п’ятеро поранено

У результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, п’ятеро поранено

07:33 06.03.2023
У неділю ворог обстріляв Білопільську громаду

У неділю ворог обстріляв Білопільську громаду

20:04 05.03.2023
Російські війська за день обстріляли Нікополь понад десять разів, є руйнування приватних будинків і госпбудівель

Російські війська за день обстріляли Нікополь понад десять разів, є руйнування приватних будинків і госпбудівель

13:44 05.03.2023
Російські окупанти обстріляли Херсонську область із мінометів: загинула жінка та двоє дітей

Російські окупанти обстріляли Херсонську область із мінометів: загинула жінка та двоє дітей

10:56 05.03.2023
Двоє людей загинуло і четверо поранені на Донеччині внаслідок нічних і ранкових обстрілів - голова ОВА

Двоє людей загинуло і четверо поранені на Донеччині внаслідок нічних і ранкових обстрілів - голова ОВА

09:15 05.03.2023
У Куп'янську в результаті нічного ворожого обстрілу загинула людина, ранковим обстрілом пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури

У Куп'янську в результаті нічного ворожого обстрілу загинула людина, ранковим обстрілом пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури

09:12 05.03.2023
У Донецькій області за добу загинуло двоє мирних жителів, ще семеро дістали поранення

У Донецькій області за добу загинуло двоє мирних жителів, ще семеро дістали поранення

08:55 05.03.2023
Одна людина загинула, троє дістали поранення внаслідок 78 обстрілів Херсонської області за добу

Одна людина загинула, троє дістали поранення внаслідок 78 обстрілів Херсонської області за добу

07:34 05.03.2023
За добу ворог обстріляв сім тергромад Сумської області

За добу ворог обстріляв сім тергромад Сумської області

19:29 04.03.2023
Російські окупанти обстріляли село в Херсонській області, одна людина загинула

Російські окупанти обстріляли село в Херсонській області, одна людина загинула

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили близько 650 одиниць о/с армії агресора, 9 танків, 15 БПЛА

У Київській області виявлено ворожу повітряну ціль – ОВА

В Україні необхідно провести роботу з децентралізації енергетики - Зеленський

Україна дасть світу достатній інструментарій для покарання агресора

Російські окупанти обстріляли Херсонську область із мінометів: загинула жінка та двоє дітей

ОСТАННЄ

За добу ЗС України знищили близько 650 одиниць о/с армії агресора, 9 танків, 15 БПЛА

Україна входить у новий робочий тиждень у режимі безлімітного споживання електроенергії

Партія Реформ на чолі з прем'єр-міністеркою Каллас перемогла на парламентських виборах в Естонії

У Києві для обробки вулиць протиожеледними засобами працює 184 одиниці техніки

Запуск нової японської ракети-носія Н3 перенесено на 7 березня

На розкриття справжньої причини появи COVID-19 може піти вічність, вважають законодавці США

За минулу добу ЗС України відбили понад 95 атак на п'яти напрямках

Окупанти облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах професійного технічного училища у Волновасі Донецької області

6 березня: Цей день в Україні та в світі

У Київській області виявлено ворожу повітряну ціль – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА