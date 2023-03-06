У Києві для обробки вулиць протиожеледними засобами працює 184 одиниці техніки

У столиці для обробки вулиць протиожеледними засобами та прибирання снігу працює 184 одиниці техніки, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Триває обробка доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами, а також прибирання снігу. Працюють 184 одиниці техніки та 152 людини з 25 бригад із ручного прибирання "Київавтодору". Двори та прибудинкові території прибирають фахівці керівних компаній", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок уранці.

Водіїв і пішоходів просять зважати на погодні умови і бути максимально обережними на дорогах.