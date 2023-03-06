Події

07:13 06.03.2023

За минулу добу ЗС України відбили понад 95 атак на п'яти напрямках

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За минулу добу ЗС України відбили понад 95 атак на п'яти напрямках

За минулу добу українські військові відбили понад 95 атак противника на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках, зокрема в районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, опублікованому в понеділок уранці.

За минулу добу окупанти завдали 27 авіаційних і 4 ракетних удари, здійснили понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Іскрисківщина і Волфине Сумської області та Бударки, Ветеринарне, Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова і Огірцеве на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане Харківської області; Куземівка, Білогорівка, Невське, Червонопопівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На бахмутському напрямку противник не припиняє спроб штурмувати місто Бахмут та навколишні населені пункти. Обстрілював Залізнянське, Дубово-Василівку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Богданівку, Часів Яр, Курдюмівку, Кліщіївку, Широку Балку, Озарянівку, Дружбу, Григорівку, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському та шахтарському напрямках окупанти провели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них - Веселе, Авдіївка, Водяне, Бердичі, Первомайське, Красногорівка та Вугледар.

На запорізькому та херсонському напрямках противник обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів, зокрема, Новосілка і Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе і Кам’янське на Запоріжжі, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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