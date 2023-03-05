Генштаб ЗС України: Бригада морської піхоти РФ на Вугледарській ділянці відмовляється йти в наступ

У вищому військовому керівництві РФ назріває конфлікт через значні втрати і відсутність реальних досягнень на фронті, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У лютому поточного року путін присвоїв командуючому східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про “успіхи” 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у неділю ввечері.

Водночас, як інформує Генштаб, керівництво цієї "бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки".