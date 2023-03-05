Українська авіація завдала десять ударів по противнику, ракетники та артилеристи вразили два пункти управління ворога

Збройні сили України за минулу добу завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також вразили 2 пункти управління ворога.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗС України у фейсбуці у неділю ввечері.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 2 пункти управління противника, інформує Генштаб.