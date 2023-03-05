Події

13:44 05.03.2023

Російські окупанти обстріляли Херсонську область із мінометів: загинула жінка та двоє дітей

1 хв читати
Російські окупанти обстріляли Херсонську область із мінометів: загинула жінка та двоє дітей

Російські окупанти в неділю обстріляли с. Понятівка (Херсонська обл.). Понятівка (Херсонська обл.) з мінометів, унаслідок чого, за попередньою інформацією, загинуло 3 цивільних, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Сьогодні в обід армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка Дар'ївської громади. За попередньою інформацією, через цю ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що ворог цілеспрямовано завдав удару по житловому будинку, в якому перебували мирні люди.

Пізніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок атаки окупантів загинула жінка і двоє дітей.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 05.03.2023
Двоє людей загинуло і четверо поранені на Донеччині внаслідок нічних і ранкових обстрілів - голова ОВА

Двоє людей загинуло і четверо поранені на Донеччині внаслідок нічних і ранкових обстрілів - голова ОВА

09:15 05.03.2023
У Куп'янську в результаті нічного ворожого обстрілу загинула людина, ранковим обстрілом пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури

У Куп'янську в результаті нічного ворожого обстрілу загинула людина, ранковим обстрілом пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури

09:12 05.03.2023
У Донецькій області за добу загинуло двоє мирних жителів, ще семеро дістали поранення

У Донецькій області за добу загинуло двоє мирних жителів, ще семеро дістали поранення

08:55 05.03.2023
Одна людина загинула, троє дістали поранення внаслідок 78 обстрілів Херсонської області за добу

Одна людина загинула, троє дістали поранення внаслідок 78 обстрілів Херсонської області за добу

07:37 05.03.2023
Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 13 людей

Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 13 людей

07:34 05.03.2023
За добу ворог обстріляв сім тергромад Сумської області

За добу ворог обстріляв сім тергромад Сумської області

07:26 05.03.2023
Майже 46 тис. людей загинули в Туреччині та Сирії внаслідок руйнівного землетрусу

Майже 46 тис. людей загинули в Туреччині та Сирії внаслідок руйнівного землетрусу

19:29 04.03.2023
Російські окупанти обстріляли село в Херсонській області, одна людина загинула

Російські окупанти обстріляли село в Херсонській області, одна людина загинула

19:02 04.03.2023
Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 11 людей

Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 11 людей

15:17 04.03.2023
В Антонівці під Херсоном окупанти скинули гранату на поліцейський автомобіль, поранено 4 правоохоронців

В Антонівці під Херсоном окупанти скинули гранату на поліцейський автомобіль, поранено 4 правоохоронців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, росіяни не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами - ISW

За добу ЗС України знищили 930 окупантів, 5 танків, 12 артсистем і 5 БПЛА

Кількість жертв ракетного удару по будинку в Запоріжжі збільшилася до 13 людей

ЗС України за добу відбили понад 130 атак противника на 5 напрямках

В Україні зафіксовано 171 випадок сексуального насильства з боку окупантів - Олена Зеленська

ОСТАННЄ

Заступник генпрокурора: окупанти вербують українських дітей, використовують їх як шпигунів

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями сніг та ожеледиця

Рятувальники загасили пожежу на залізничному вокзалі в Куп'янську, спровоковану ворожими обстрілами

У Чорному морі залишаються 16 кораблів російських окупантів, із них 4 ракетоносії - Гуменюк

У Польщі зловмисник підпалив машини швидкої допомоги, які польські волонтери збиралися передати Україні - ЗМІ

Унаслідок агресії РФ в Україні загинуло 462 дитини, 931 поранено - Офіс генпрокурора

У Запоріжжі тривають пошукові роботи на місці ракетного обстрілу, завданого окупантами по житловому будинку - ДСНС

Українські пілоти у США проходять перевірку на льотних тренажерах для визначення часу, який знадобиться для навчання їх польотам на винищувачах F-16 - ЗМІ

Протягом ночі та вранці 5 березня ворог обстріляв дві тергромади на Сумщині - ОВА

Українська армія ймовірно зможе утримувати свої позиції в Бахмуті, росіяни не зможуть оточити місто найближчим часом або взяти його фронтальними штурмами - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА