Російські окупанти обстріляли Херсонську область із мінометів: загинула жінка та двоє дітей

Російські окупанти в неділю обстріляли с. Понятівка (Херсонська обл.). Понятівка (Херсонська обл.) з мінометів, унаслідок чого, за попередньою інформацією, загинуло 3 цивільних, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Сьогодні в обід армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка Дар'ївської громади. За попередньою інформацією, через цю ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що ворог цілеспрямовано завдав удару по житловому будинку, в якому перебували мирні люди.

Пізніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок атаки окупантів загинула жінка і двоє дітей.