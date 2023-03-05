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11:40 05.03.2023

У Чорному морі залишаються 16 кораблів російських окупантів, із них 4 ракетоносії - Гуменюк

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У Чорному морі залишаються 16 кораблів російських окупантів, із них 4 ракетоносії - Гуменюк

Станом на ранок неділі в Чорному морі залишаються 16 кораблів російських окупантів, із них 4 ракетоносії, повідомила речник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Корабельне угруповання ворога складається з 16 кораблів, серед яких залишаються 4 ракетоносії: 2 надводних і 2 підводних. Це означає, що до залпу можуть бути готові понад 20 ракет "Калібр", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За її словами, зазначена кількість ракет - "це досить потужний потенціал, який свідчить про можливість нанесення ракетного удару в будь-який момент, оскільки кораблі споряджені і перебувають на бойовому чергуванні".

Речниця зазначила, що ракети "Калібр" окупанти зазвичай використовують для нанесення ударів по об'єктах критичної та військової інфраструктури, а також важливих стратегічних об'єктах, у зв'язку з чим громадянам слід "триматися якомога далі" від таких об'єктів.

"Зазвичай готовність такої кількості ракетоносіїв на бойовому чергуванні, зокрема і підводних, свідчить про підготовку до ракетної атаки. Якою вона буде - залежить від тієї тактики, яку обере командування ворога. Вони вже зрозуміли, що масовані ракетні атаки дають не той результат, якого вони очікують. Це великі витрати і мала віддача. Тому найімовірніше вони будуть використовувати точкові ракетні атаки", - наголосила Гуменюк.

"Пуски ракет можуть бути в будь-який момент", - підсумувала вона.

Теги: #чорне_море #вмс_зсу

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