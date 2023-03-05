У Куп'янську в результаті нічного ворожого обстрілу загинула людина, ранковим обстрілом пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури

Російські окупаційні війська вранці в неділю обстріляли Куп'янськ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці працюють рятувальники, інформація уточнюється", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, внаслідок обстрілу Куп'янська, здійсненого після 23:00 у суботу, зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарські споруди, сталися пожежі. Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджено будівлі освітнього закладу та пологового будинку.