Події

08:12 05.03.2023

За добу ЗС України знищили 930 окупантів, 5 танків, 12 артсистем і 5 БПЛА

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За добу ЗС України знищили 930 окупантів, 5 танків, 12 артсистем і 5 БПЛА

За минулу добу суботи, 4 березня, ЗСУ знищили 930 одиниць особового складу окупантів, 5 танків, 9 бронемашин, 12 артсистем, 1 РСЗВ, один засіб ППО, 5 БПЛА і 12 одиниць спеціальної та автомобільної техніки противника, повідомили в Генеральному штабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 153120 (+930) осіб ліквідовано, танків - 3414 (+5) од, бойових броньованих машин - 6692 (+9) од, артилерійських систем - 2426 (+12) од, РСЗВ - 488 (+1) од, засоби ППО - 248 (+1) од, літаків - 302 (+0) од, гелікоптерів - 289 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2071 (+5), крилаті ракети - 873 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5299 (+10) од, спеціальна техніка - 232 (+2)", - ідеться у зведенні на фейсбук-сторінці.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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